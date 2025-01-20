СМИ: Освобожденные в Газе заложницы получили от своих захватчиков сувениры

Три израильских заложницы, освобожденные из сектора Газа, получили от ХАМАС пакеты с подарками, сообщает ресурс Ynet.

ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа

В пакетах — сувениры и сертификаты об освобождении, украшенные символикой боевого крыла движения. На открытках изображены виды Газы и сертификаты с текстами на арабском и иврите.

Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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