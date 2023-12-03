СМИ: освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на акции в Тель-Авиве

Две женщины, с российским и израильским гражданством, Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные из плена движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

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Мероприятие было посвящено поддержке семей заложников. Собравшиеся призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве.

Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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