СМИ: освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на акции в Тель-Авиве
Две женщины, с российским и израильским гражданством, Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные из плена движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.
Мероприятие было посвящено поддержке семей заложников. Собравшиеся призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве.
Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru