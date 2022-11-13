СМИ: с криптобиржи FTX вывели $662 млн
Криптовалютная биржа FTX, объявившая о банкротстве, за сутки лишилась $662 млн при неустановленных обстоятельствах, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
По его словам, FTX столкнулась с «аномальным движением средств с кошельков». В настоящее время руководство предпринимает усилия для перевода активов в не подключенные к интернету хранилища, чтобы «снизить урон от несанкционированных транзакций».
Ранее криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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