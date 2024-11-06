СМИ: Ошибка Камалы Харрис стала причиной трудностей ее кампании

Автор CNN Эдвард-Айзек Довер проанализировал ключевую ошибку Камалы Харрис, которая, по его мнению, стала одной из причин проблем ее кампании. В статье «Где кампания Харрис пошла не туда» журналист цитирует эпизод, когда Харрис не смогла ответить на вопрос о различиях между ее политическими решениями и действиями президента Джо Байдена за последние четыре года.

Когда ведущая программы «The View» Санни Хостин задала Харрис вопрос о том, что она сделала бы по-другому, чем Байден, если бы оказалась на его месте, Камала не смогла предложить конкретного ответа. Харрис попыталась исправить ситуацию, заявив, что включила бы республиканца в свой кабинет, однако это не спасло положение.