СМИ: Харрис готовится признать поражение и поздравить Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует выступить с речью о признании поражения на выборах, сообщает Reuters со ссылкой на источники
По данным агентства, выступление Харрис ожидается в среду в 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск).
По данным NBC, действующий президент Джо Байден тоже собирается поздравить Трампа с избранием и пригласить его в Белый дом. Он также выразил готовность присутствовать на инаугурации республиканца, чтобы поддержать процесс передачи власти.
Ранее Reuters указывало, что заявление Харрис может быть сделано позже — около 18:00 по местному времени (02:00 мск), передает «Радиоточка НСН».
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