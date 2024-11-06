СМИ: Харрис готовится признать поражение и поздравить Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует выступить с речью о признании поражения на выборах, сообщает Reuters со ссылкой на источники

По данным агентства, выступление Харрис ожидается в среду в 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск).

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По данным NBC, действующий президент Джо Байден тоже собирается поздравить Трампа с избранием и пригласить его в Белый дом. Он также выразил готовность присутствовать на инаугурации республиканца, чтобы поддержать процесс передачи власти.

Ранее Reuters указывало, что заявление Харрис может быть сделано позже — около 18:00 по местному времени (02:00 мск), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы в СШАКамала Харрис

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