СМИ: Харрис готовится признать поражение и поздравить Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует выступить с речью о признании поражения на выборах, сообщает Reuters со ссылкой на источники

По данным агентства, выступление Харрис ожидается в среду в 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск).