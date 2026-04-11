В Иране опровергли информацию о проходе судна США через Ормузский пролив

Иранские военные опровергли сообщения о том, что эсминец США якобы прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщает гостелерадиокомпания ИРИ.

Чего ждать от переговоров США с Ираном в Исламабаде

Военный рассказал, что американское судно получило предупреждение. По его словам, кораблю запретили приближаться к Ормузскому проливу. При этом в случае продолжения движения он мог бы оказаться целью в течение 30 минут, добавил источник.

Между тем, агентство «Fars» передавало, что ВС республики следят за эсминцем ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива.

До этого издание «Axios» сообщило в одной из соцсетей, что 11 апреля корабли США прошли через Ормузский пролив. Говорилось, что согласования с ИРИ якобы не проводилось, и подобный эпизод был зафиксирован впервые с начала конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
