В Иране опровергли информацию о проходе судна США через Ормузский пролив
Иранские военные опровергли сообщения о том, что эсминец США якобы прошел через Ормузский пролив. Об этом сообщает гостелерадиокомпания ИРИ.
Военный рассказал, что американское судно получило предупреждение. По его словам, кораблю запретили приближаться к Ормузскому проливу. При этом в случае продолжения движения он мог бы оказаться целью в течение 30 минут, добавил источник.
Между тем, агентство «Fars» передавало, что ВС республики следят за эсминцем ВМС США, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива.
До этого издание «Axios» сообщило в одной из соцсетей, что 11 апреля корабли США прошли через Ормузский пролив. Говорилось, что согласования с ИРИ якобы не проводилось, и подобный эпизод был зафиксирован впервые с начала конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
