СМИ: сирийские повстанцы гарантировали безопасность военных баз России

Официальные лица России находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.



Аналогичную информацию опубликовали и другие российские СМИ. По их данным, лидеры повстанцев гарантировали безопасность военных баз России и российских дипломатических учреждений на территории Сирии.