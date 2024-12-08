СМИ: сирийские повстанцы гарантировали безопасность военных баз России
Официальные лица России находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
Аналогичную информацию опубликовали и другие российские СМИ. По их данным, лидеры повстанцев гарантировали безопасность военных баз России и российских дипломатических учреждений на территории Сирии.
Кроме того, зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила экстренные консультации в Совбезе организации по ситуации в Сирии. Предварительно, консультации пройдут во вторник, 9 декабря.
Вооруженные повстанцы вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Территория Сирии находится под контролем нескольких группировок. Бывший президент страны Башар Асад прибыл в Москву, Россия предоставила ему и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru