СМИ: сирийские повстанцы гарантировали безопасность военных баз России

Официальные лица России находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

Аналогичную информацию опубликовали и другие российские СМИ. По их данным, лидеры повстанцев гарантировали безопасность военных баз России и российских дипломатических учреждений на территории Сирии.

Башар Асад с семьей прилетел в Москву

Кроме того, зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила экстренные консультации в Совбезе организации по ситуации в Сирии. Предварительно, консультации пройдут во вторник, 9 декабря.

Вооруженные повстанцы вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Территория Сирии находится под контролем нескольких группировок. Бывший президент страны Башар Асад прибыл в Москву, Россия предоставила ему и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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