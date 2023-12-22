СМИ: операция против хуситов в Красном море может еще больше усугубить обстановку

Операция, о которой объявили США со своими союзниками по НАТО, может еще больше усугубить ситуацию. В СМИ звучат призывы атаковать не только Йемен, но и Иран, с которым связывают хуситов, что грозит полномасштабной войной.

Стало известно, что из-за нарушения судоходства в этом регионе уже страдает компания IKEA. Она объявила о задержке доставки своих товаров. Некоторые позиции в ближайшее время вообще не поступят в ее филиалы по всему миру.

Ранее стало известно, что атаки йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) приведут к увеличению сроков доставки грузов и росту стоимости отдельных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

