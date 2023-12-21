СМИ: Атаки хуситов приведут к подорожанию нефти

Из-за военных рисков трафик Суэцкого канала в декабре упал в месячном выражении на 30 процентов. Ранее на него приходилось около 10 процентов мирового морского грузооборота. О решении отправлять грузы в обход Красного моря уже заявили такие крупнейшие перевозчики, как Maersk, MSC, HMM и Hapag Lloyd. Это увеличило путь из Азии в Европу в среднем на 10-14 дней, сообщает издание со ссылкой на экспертов.

Удорожание логистики и страхования грузов приводят к дальнейшему росту стоимости товаров. Это может отразиться и на стоимости нефти. Также уточняется, что цены на спотовом рынке газа в Европе уже подскочили на 13 процентов.

Ранее хуситы атаковало принадлежащее Великобритании торговое судно в Баб-эль-Мандэбском проливе с помощью беспилотника. Нападение отразили американские и израильские военные корабли, передает «Радиоточка НСН».



