Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало принадлежащее Великобритании торговое судно в Баб-эль-Мандэбском проливе, утверждает телеканал Al Hadath.
Хуситы атаковали судно с помощью беспилотника. По информации источников, нападение отразили американские и израильские военные корабли.
Сообщений о пострадавших и повреждениях корабля не поступало.
Хуситы 19 ноября захватили грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Утверждалось, что корабль принадлежал Израилю. После власти страны выступили с опровержением.
В середине ноября «Ансар Алла» атаковало эсминец Военно-морских сил США в Красном море. Экипаж корабля сбил беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru