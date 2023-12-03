Хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало принадлежащее Великобритании торговое судно в Баб-эль-Мандэбском проливе, утверждает телеканал Al Hadath.

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Хуситы атаковали судно с помощью беспилотника. По информации источников, нападение отразили американские и израильские военные корабли.

Сообщений о пострадавших и повреждениях корабля не поступало.

Хуситы 19 ноября захватили грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Утверждалось, что корабль принадлежал Израилю. После власти страны выступили с опровержением.

В середине ноября «Ансар Алла» атаковало эсминец Военно-морских сил США в Красном море. Экипаж корабля сбил беспилотник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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