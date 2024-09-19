Генсек «Хезболлы» заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах пейджеров

Командный состав «Хезболлы» не получал заминированных пейджеров и располагает безопасными средствами связи, заявил генсек ливанского движения Хасан Насрулла в ходе обращения, которое транслируют ливанские телеканалы.

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Он отметил, что командиры высшего состава используют пейджеры старого образца, поэтому командный состав не пострадал. Насрулла назвал взрывы пейджеров в Ливане «чудовищным действием».

Ранее генсек «Хезболлы» заявил, что взрыв электронных устройств является геноцидом и терактом, ведущим к объявлению войны.

Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

