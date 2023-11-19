Йеменские хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе, передает телеканал Al Hadath.

Йеменские хуситы заявили об ударе по нескольким объектам в Израиле

По информации СМИ, захваченное судно является израильским. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что на корабле не было граждан страны.

Хуситы 15 ноября атаковали эсминец Военно-морских сил США в Красном море. Экипаж военного корабля сбил дрон.

Ранее хуситы сообщили об уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9. Инцидент произошел над территориальными водами Йемена, отмечает «Радиоточка НСН».

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