Йеменские хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе
19 ноября 202317:58
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе, передает телеканал Al Hadath.
По информации СМИ, захваченное судно является израильским. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что на корабле не было граждан страны.
Хуситы 15 ноября атаковали эсминец Военно-морских сил США в Красном море. Экипаж военного корабля сбил дрон.
Ранее хуситы сообщили об уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9. Инцидент произошел над территориальными водами Йемена, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru