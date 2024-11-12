СМИ: Комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа

Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил порядка 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Согласно данным, комитет America PAC в ходе предвыборной гонки стремился повлиять на тех избирателей, которые зачастую предпочитают не голосовать на выборах, а также на избирателей, которые голосуют впервые.

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В этом году Маск открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что команда Трампа понимает «подлинные настроения Москвы» по Украине, а президент РФ Владимир Путин недавно обозначил все условия еще раз. При этом Климов отметил, что у руля США до января будет команда Байдена, которая попытается порушить планы Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд ТрампИлон Маск

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