СМИ: Комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа

Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил порядка 200 миллионов долларов на поддержку предвыборной кампании победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Согласно данным, комитет America PAC в ходе предвыборной гонки стремился повлиять на тех избирателей, которые зачастую предпочитают не голосовать на выборах, а также на избирателей, которые голосуют впервые.