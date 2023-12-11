СМИ: около половины избирателей США считают чрезмерной помощь Украине и Израилю

Почти половина респондентов не поддерживает политику президента Джо Байдена в отношении помощи Киеву. 27 процентов заявили, что глава государства тратит «правильную сумму», еще 11 процентов считают ее недостаточной.

Схожее настроение у американцев и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40 процентов респондентов считают расходы на эти цели чрезмерными, а 30 процентов называют их достаточными.

Ранее стало известно, что оказание помощи США Украине может прекратиться в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

