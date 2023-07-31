СМИ: Охранники аэропорта в Барселоне объявили бессрочную забастовку

Охрана аэропорта Барселоны объявила бессрочную забастовку с 10 августа, что затруднит проходимость в летний сезон. Об этом сообщает El Independiente.

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Забастовка будет проходить каждый день, кроме вторника и среды, с 4 до 7 утра, с 9 до 11 утра, и с 16 до 18 вечера.

Причиной забастовки сотрудники объясняют неуважение руководства к перерывам на работе, злоупотребление своими полномочиями, а также давление на работников. Среди требований - оплата парковки и премия за знание языков, пишет газета.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:БарселонаЗабастовка

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