Вручение премии «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде

В Голливуде перенесли 75-ю церемонию вручения премии «Эмми», сообщает Variety.

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Церемония должна была состояться 18 сентября, однако была перенесена на более поздний срок меньше, чем за два месяца до события, отмечает издание. Точную дату церемонии пока не назначили.

Предварительно, церемония может пройти в январе следующего года, отмечает Variety.

Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@televisionacad
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