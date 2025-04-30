Брэд Питт сыграет главного героя в экранизации «Всадников» Тима Уинтона
Звезда Голливуда Брэд Питт приглашен на главную роль в экранизации книги австралийского писателя Тима Уинтона «Всадники», сообщает Variety.
Съемки начнутся в начале 2026 года. Режиссерское кресло на проекте займет Эдвард Бергер, ранее снявший «Конклав».
В центре сюжета – история семейной пары, которая решает переехать из Австралии в Ирландию. После переезда, жена неожиданно пропадает. Муж, которого сыграет Брэд Питт, отправится на ее поиски.
Производством проекта занимается студия A24.
Ранее стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru