Байден едва не упал на трапе самолета

Это произошло в Детройте. На кадрах видно, как президент потерял равновесие и споткнулся. При этом он смог удержаться на ногах и продолжил спускаться.

Как стало известно ранее, Байден при перелётах всё чаще стал пользоваться укороченным складным трапом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

