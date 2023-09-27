Байден едва не упал на трапе самолета

Американский лидер Джо Байден едва не упал, когда спускался по трапу самолета, сообщает WXYZ-TV Detroit.

Байден споткнулся и упал при посадке в самолет в Варшаве

Это произошло в Детройте. На кадрах видно, как президент потерял равновесие и споткнулся. При этом он смог удержаться на ногах и продолжил спускаться.

Как стало известно ранее, Байден при перелётах всё чаще стал пользоваться укороченным складным трапом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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