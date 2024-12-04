Президент Анголы помог Байдену подняться на подиум

Американскому президенту в очередной раз потребовалась помощь в преодолении одной ступеньки невысокого подиума, сообщает Telegram-канал «РИА Новости: США».

Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии

Главе государства помог лидер Анголы Жуан Лоренсу. Сначала лидеру США показали направление, в котором ему необходимо идти, а когда потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил Байдена за руку и помог ему преодолеть ступеньки.

Ранее президент США едва не упал на трапе самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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