СМИ: один из северокорейских дронов залетел в центр Сеула
Один из беспилотников КНДР, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря 2022 года, сумел попасть в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военного источника.
Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в Северную Корею или пропали с радаров.
«Беспилотник ненадолго пролетел над северным краем зоны (P-73 – ред.), но не приблизился к ключевым объектам безопасности», – отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других северокорейских дипломатов как предполагается, были казнены в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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