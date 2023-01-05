СМИ: один из северокорейских дронов залетел в центр Сеула

Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в Северную Корею или пропали с радаров.

«Беспилотник ненадолго пролетел над северным краем зоны (P-73 – ред.), но не приблизился к ключевым объектам безопасности», – отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других северокорейских дипломатов как предполагается, были казнены в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

