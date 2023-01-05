СМИ: один из северокорейских дронов залетел в центр Сеула

Один из беспилотников КНДР, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря 2022 года, сумел попасть в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военного источника.

В Южной Корее пригрозили КНДР падением режима

Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в Северную Корею или пропали с радаров.

«Беспилотник ненадолго пролетел над северным краем зоны (P-73 – ред.), но не приблизился к ключевым объектам безопасности», – отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других северокорейских дипломатов как предполагается, были казнены в прошлом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспилотникиСеверная КореяЮжная КореяСеул
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры