СМИ обвинили Украину в уничтожении польского фермерства
Решение о запрете импорта зерна с Украины в Польшу было принято слишком поздно, польские фермеры уже оказались на грани разорения. Об этом пишет издание Fakt.
В материале приводятся слова местного фермера Михала Кошарека, который пожаловался на невозможность продать сотни тонн зерна, скопившиеся на складах. Такая ситуация сложилась из-за большого количества технической украинской сельхозпродукции на рынке.
«Ее преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим», — указал фермер.
По словам Кошарека, украинское зерно может оказаться загрязненным, пишет RT. Фермер подчеркнул, что мало кто из его коллег смог продать свою продукцию; некоторым пришлось сильно снизить цену на зерно.
«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города», — подчеркнул собеседник Fakt.
Ранее Польша временно запретила ввоз украинского зерна, ограничения будут действовать до 1 июля, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru