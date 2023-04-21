СМИ обвинили Украину в уничтожении польского фермерства

В материале приводятся слова местного фермера Михала Кошарека, который пожаловался на невозможность продать сотни тонн зерна, скопившиеся на складах. Такая ситуация сложилась из-за большого количества технической украинской сельхозпродукции на рынке.

«Ее преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим», — указал фермер.

По словам Кошарека, украинское зерно может оказаться загрязненным, пишет RT. Фермер подчеркнул, что мало кто из его коллег смог продать свою продукцию; некоторым пришлось сильно снизить цену на зерно.

«Для села это означает смерть, а смерть села — беды для города», — подчеркнул собеседник Fakt.

Ранее Польша временно запретила ввоз украинского зерна, ограничения будут действовать до 1 июля, напоминает РИА ФАН.

