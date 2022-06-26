СМИ: обсуждается возможность установления предельных цен на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

В Германии предупредили о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть

По его словам, ведутся «очень конструктивные» обсуждения. «Мы на верном пути к достижению соглашения [по предельным ценам на нефть]», — отметил собеседник.

Напомним, Сербии придется искать альтернативу российской нефти из-за санкций Евросоюза на поставки топлива танкерами из России.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Нефть
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