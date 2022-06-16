В Германии предупредили о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть

Работа нефтеперерабатывающих заводов в восточной части Германии может пострадать из-за планов Берлина отказаться от российской нефти в рамках европейского эмбарго на сырье. Об этом пишет Junge Welt.

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Как отмечает издание, власти страны в частности выступают за прекращение обработки нефти из РФ на заводе Шведт-на-Одера к началу 2023 года. Это грозит остановкой работы НПЗ, увольнением для более чем тысячи сотрудников и цепочкой сокращений на других связанных с заводом предприятиях, пишет Газета.ру.

Junge Welt указывает, что в целом всю восточную часть ФРГ может ожидать деиндустриализация. Исчезновение промышленности спровоцирует социальный взрыв, отмечает «Свободная пресса». Однако Берлин не намерен менять курс. Федеральные власти настаивают, что регион готов к трудностям, необходимым для урегулирования ситуации на Украине.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияПромышленностьНефть
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