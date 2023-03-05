СМИ: объем российского импорта вернулся к показателям 2020 года
Объем импорта России вернулся к показателям 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата в Европе.
По его словам, Москва успешно справляется с санкциями. Речь идет и об ограничениях, касающихся полупроводников и других технологий, необходимых для проведения специальной военной операции. Собеседник агентства указал, что западные микросхемы поставляются в РФ через третьи страны. Как отмечает агентство, повлиять на ситуацию Евросоюз не может.
Тем временем, власти США продолжают призывать партнеров обращать внимание на «подозрительные сделки». Таким образом, Минторг и Минфин США начали бороться с теми, кто помогает России обходить санкции.
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