СМИ: ОАЭ и Египет доставляют помощь на север сектора Газа

Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали коллективную гуманитарную операцию, сообщает информационное агентство WAM.

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Речь идет о регулярной доставке помощи на север сектора Газа по воздуху. Военно-транспортные самолеты двух стран за несколько дней совершили четыре вылета. Было сброшено 169 тонн продовольствия и медикаментов.

Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭЕгипетХамасИзраильСектор Газа

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