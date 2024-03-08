СМИ: ОАЭ и Египет доставляют помощь на север сектора Газа
8 марта 202403:30
Объединенные Арабские Эмираты и Египет начали коллективную гуманитарную операцию, сообщает информационное агентство WAM.
Речь идет о регулярной доставке помощи на север сектора Газа по воздуху. Военно-транспортные самолеты двух стран за несколько дней совершили четыре вылета. Было сброшено 169 тонн продовольствия и медикаментов.
Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru