СМИ: ОАЭ и Египет доставляют помощь на север сектора Газа

Речь идет о регулярной доставке помощи на север сектора Газа по воздуху. Военно-транспортные самолеты двух стран за несколько дней совершили четыре вылета. Было сброшено 169 тонн продовольствия и медикаментов.

Ранее в Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

