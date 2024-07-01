СМИ: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене
Власти Норвегии приняли решение остановить процесс продажи последнего частного участка земли, который находится на арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы другие государства, в том числе Китай, не смогли его купить. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Согласно данным, участок размером порядка 60 «квадратов» на Шпицбергене был выставлен на продажу за 300 млн евро. Представляющий продавцов адвокат Пер Киллингстад отметил, что речь идет о «последнем участке в мире на Крайнем Севере». Адвокат указал, что потенциальные покупатели из КНР продемонстрировали «наглядные признаки заинтересованности» в сделке.
Однако сообщается, что власти Норвегии с опасением относятся к такому интересу от других стран. Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет сообщила, что это может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу норвежские интересы.
Ранее сообщалось, что землю на архипелаге Шпицберген выставили на продажу. Отмечалось, что больше 100 лет земля принадлежала холдингу Aktieselskabet Kulspids. При использовании участка покупатели должны соблюдать Договор о Шпицбергене 1920 года, который признает суверенитет Норвегии и запрещает использовать архипелаг в целях, «подобных войне», передает «Радиоточка НСН».
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