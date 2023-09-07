Из Москвы осенью могут запустить чартеры на Шпицберген
Трест «Арктикуголь» планирует к осени запустить чартерные авиарейсы из Москвы на архипелаг Шпицберген. Об этом рассказал РИА Новости заместитель генерального директора организации Антон Сергеев.
Компания обратилась к норвежским властям с просьбой одобрить запуск рейсов в ближайшие два месяца. Министерство иностранных дел королевства разъяснило порядок получения разрешения и выдало документ, который при соблюдении ряда условий может сделать прямой перелет на остров возможным, отметил Сергеев.
Переговоры о возобновлении чартеров ведутся между Россией и Норвегией с начала текущего года.
«Впоследствии трест направит в Министерство иностранных дел новую заявку с уточнением даты вылета», – добавил замглавы «Арктикуголя».
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