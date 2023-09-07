Из Москвы осенью могут запустить чартеры на Шпицберген

Компания обратилась к норвежским властям с просьбой одобрить запуск рейсов в ближайшие два месяца. Министерство иностранных дел королевства разъяснило порядок получения разрешения и выдало документ, который при соблюдении ряда условий может сделать прямой перелет на остров возможным, отметил Сергеев.

Переговоры о возобновлении чартеров ведутся между Россией и Норвегией с начала текущего года.

«Впоследствии трест направит в Министерство иностранных дел новую заявку с уточнением даты вылета», – добавил замглавы «Арктикуголя».

Фотокорреспондент «Национальной службы новостей» побывал на архипелаге Шпицберген и назвал пять причин, почему туристу обязательно стоит посетить это удивительное место. Подробнее - в нашем материале.

