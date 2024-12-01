СМИ: Норвегия открыла центр десантных операций на границе с Россией
На севере Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике, сообщает Newsweek.
Он находятся в Серрейсе. По данным издания, это стало очередным шагом стран НАТО по усилению своих операций на границе с РФ в Арктике.
Центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал «тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны».
Ране глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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