СМИ: Норвегия открыла центр десантных операций на границе с Россией

Он находятся в Серрейсе. По данным издания, это стало очередным шагом стран НАТО по усилению своих операций на границе с РФ в Арктике.

Центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам призвал «тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны».

Ране глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности к военному ответу РФ на учения НАТО в Арктике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

