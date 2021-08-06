СМИ: незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили новый штамм COVID-19
Национальный институт инфекционных заболеваний Японии скрыл от общественности, что в стране был обнаружен штамм коронавируса «лямбда», сообщает портал The Daily Beast со ссылкой на источник в институте.
Собеседник издания уточнил, что новый штамм был выявлен в ходе тестирования в аэропорту, о чём институт уведомил международную базу данных GISAID 20 августа, то есть за три дня до начала Олимпийских игр в Токио. Источник добавил, что официально объявить об обнаружении «лямбда»-штамма планировалось после окончания соревнований.
Ранее стало известно, что общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, которые задействованы в проведении Олимпийских игр, достигло 299.
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