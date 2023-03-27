СМИ: Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета
27 марта 202317:29
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил экс-министру обороны страны Йоаву Галланту уйти из кнессета, сообщают местные СМИ.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- В России иранские автомобили появятся в продаже с 1 июня
- Интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии мосметро увеличили
- Патрушев: США и НАТО стремятся установить доминирование над Евразией
- Блошкин: Дата референдума по переименованию Волгограда пока не определена
- В Германии потребовали провести проверку банков на предмет дискриминации русских
- СМИ: Четверых человек спасли из горящего здания в Москве
- СМИ: Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета
- СМИ: Протестующие против судебной реформы перекрыли главный въезд в Иерусалим
- В Минстрое исключили падение стоимости жилья
- Румыния может вступить в шенгенскую зону в этом году
27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru