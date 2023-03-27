СМИ: Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предложил экс-министру обороны страны Йоаву Галланту уйти из кнессета, сообщают местные СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:МинистрыБеспорядкиИзраильНетаньяху

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