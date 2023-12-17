Глава генштаба израильской армии взял на себя ответственность за гибель заложников

Глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя и военных ответственность за гибель трех заложников ХАМАС, сообщает в Telegram ЦАХАЛ.

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Он заверил, что будет сделано все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

Ранее во время боя в секторе Газа израильские военные по ошибке убили трех заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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