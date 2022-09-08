СМИ: несколько стран ЕС выступили за ограничение цен на весь импортируемый газ
Несколько стран Европейского союза, среди которых Италия и Польша, выступили за ограничения цен на весь импортируемый газ, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.
Речь об этом шла во время обсуждения ввода потолка цен на российский газ со стороны ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подобный вариант рассматривается, однако Брюссель пока выступает против этого, так как воплотить идею значительно сложнее, чем ограничить цены лишь на российское топливо.
При этом Германия отнеслась к предложению ввести потолок цен на газ из России «скептически». Против выступила Венгрия, Словакия и еще как минимум две страны, отмечает издание.
Как заявил президент России Владимир Путин, Москва не будет поставлять газ и нефть тем странам, которые решат ввести потолок цен на российское сырье.
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