В США заявили о готовности соблюдать ДСНВ

США готовы отказаться от контрмер в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ), если Россия вернется к своим обязательствам по соглашению. Об этом сообщается в докладе Госдепартамента о соблюдении договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора», — приводит текст документа РИА Новости.

Американская сторона заявила, что не принимала контрмер по ключевым ограничениям ДСНВ и продолжает полностью соблюдать их. Как указали в Вашингтоне, США также продолжают передавать РФ заблаговременные уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и снарядов, запущенных с подлодок.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает действие ДСНВ, напоминает РЕН ТВ. Позже в МИД высказались о бессмысленности рассуждений о судьбе соглашения, так как США не готовы к равноправному диалогу, уважению интересов России или к работе над снижением уровня конфликтности в отношениях между странами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеДоговорРоссияСШАГосударственный департамент США

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