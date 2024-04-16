В США заявили о готовности соблюдать ДСНВ

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора», — приводит текст документа РИА Новости.

Американская сторона заявила, что не принимала контрмер по ключевым ограничениям ДСНВ и продолжает полностью соблюдать их. Как указали в Вашингтоне, США также продолжают передавать РФ заблаговременные уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и снарядов, запущенных с подлодок.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает действие ДСНВ, напоминает РЕН ТВ. Позже в МИД высказались о бессмысленности рассуждений о судьбе соглашения, так как США не готовы к равноправному диалогу, уважению интересов России или к работе над снижением уровня конфликтности в отношениях между странами.

