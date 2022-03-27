СМИ: неонацисты планируют взорвать Хаджибейскую дамбу в Одессе

Неонацисты по указанию губернатора Одессы заминировали Хаджибейскую дамбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.

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По его словам, сооружение планируется взорвать. В этом случае в зоне затопления окажутся густонаселенные районы вместе с горожанами. Говоря о других преступлениях украинских военных, Мизинцев рассказал, что в Краматорске националисты обстреляли из минометов автомобиль, доставивший питьевую воду мирным жителям города. Три человека получили ранения.

Ранее украинские националисты подорвали корпус физико-технического института в Харькове. Корпус вуза был уничтожен, чтобы скрыть работы по ядерной тематике.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:УкраинаОдесса
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