СМИ: Volkswagen может сократить до 30 тысяч рабочих мест в Германии
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) намерен в среднесрочной перспективе сократить в Германии до 30 тысяч рабочих мест. Об этом пишет Manager Magazin.
По данным издания, это означает, что под угрозой сокращения находится почти каждый четвёртый работник VAG в ФРГ.
Кроме того, в публикации Manager Magazin говорится, что руководство автоконцерна обсуждает сокращение инвестиций на 20 морд евро, что в первую очередь затронет отделы исследований и разработок.
Ранее глава Volkswagen Ag Оливер Блуме заявил, что вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации из-за активного проникновения на европейских рынок азиатских автомобильных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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