СМИ: Volkswagen может сократить до 30 тысяч рабочих мест в Германии

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) намерен в среднесрочной перспективе сократить в Германии до 30 тысяч рабочих мест. Об этом пишет Manager Magazin.

Концерн Volkswagen решил закрыть испанскую марку Seat

По данным издания, это означает, что под угрозой сокращения находится почти каждый четвёртый работник VAG в ФРГ.

Кроме того, в публикации Manager Magazin говорится, что руководство автоконцерна обсуждает сокращение инвестиций на 20 морд евро, что в первую очередь затронет отделы исследований и разработок.

Ранее глава Volkswagen Ag Оливер Блуме заявил, что вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации из-за активного проникновения на европейских рынок азиатских автомобильных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПроизводствоАвтопромГерманияСокращениеVolkswagen

Горячие новости

Все новости

партнеры