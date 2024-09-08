Глава Volkswagen сообщил о «небывалом кризисе» европейского автопрома
Европейская автомобильная промышленность находится в состоянии масштабного кризиса. Такое мнение в интервью газете Bild am Sonntag высказал глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме.
«Вся европейская автопромышленность находится в очень сложной ситуации - в ситуации, какой прежде еще никогда не было», - констатировал он.
Причиной кризиса Блуме назвал активное проникновение на европейских рынок азиатских автомобильных брендов. По его словам, одно лишь сокращение расходов не позволит стабилизировать ситуацию в германском концерне.
Ранее стало известно, что бывший российский автомобильный завод Volkswagen начал распродавать автозапчасти, передает «Радиоточка НСН».
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