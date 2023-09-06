СМИ: Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана

Собеседник агентства уточнил, что причиной конфликта стало желание членов движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) возвести укрепления близ 2640-километровой линии Дюранда - границы между странами, которую не признаёт Кабул.

По данным информационного агентства Aamaj News, боевики пакистанских талибов предприняли попытку проникнуть в район Читрал. В результате двое из них погибли в ходе вооруженного столкновения с пакистанскими пограничниками на контрольно-пропускном пункте Торкхам.

Ранее посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что талибы не выполнили свои обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане в 2021 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

