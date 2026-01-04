СМИ: Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро был выведен с борта самолета на территории американской авиабазы в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.

СМИ: Самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке

Его голова была покрыта мешком, а руки закованы в наручники. Венесуэльский президент, одетый в серый костюм, находился под конвоем более десяти агентов ФБР и УБН.

Следующим пунктом для Мадуро и его жены станет федеральная тюрьма в Бруклине, после чего их ожидает суд, который может состояться 5 января.

Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
