СМИ: Мадуро вывели с борта самолета в Нью-Йорке с мешком на голове
4 января 202603:01
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро был выведен с борта самолета на территории американской авиабазы в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN.
Его голова была покрыта мешком, а руки закованы в наручники. Венесуэльский президент, одетый в серый костюм, находился под конвоем более десяти агентов ФБР и УБН.
Следующим пунктом для Мадуро и его жены станет федеральная тюрьма в Бруклине, после чего их ожидает суд, который может состояться 5 января.
Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
