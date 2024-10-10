Израиль за сутки нанес более 140 ударов по югу Ливана и сектору Газа
Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля за последние 24 часа нанесли более 110 ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории юга Ливана, а также около 30 ударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Такие данные обнародовала пресс-служба ЦАХАЛ.
Целями ударов стали склады боеприпасов, пусковые установки ракет, позиции наблюдения, а также объекты подземной инфраструктуры обеих группировок. По данным израильской стороны, в Ливане за сутки уничтожено немало террористов – в том числе, в результате наземных боев.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о поражении более 100 единиц оружия, в частности, противотанковых ракет и пусковых установок, которые были нацелены на мирное население севера Израиля. Также большие потери зафиксированы среди боевиков ХАМАС в секторе Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru