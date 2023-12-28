СМИ: Не менее 20 человек погибли при обстреле в Рафахе на юге Газы

Согласно данным, в результате удара погибли по меньшей мере 20 человек.

Ранее, 26 декабря, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что война с палестинским движением ХАМАС в Газе продлится «еще много месяцев». По его словам, это связано с тем, что у этой войны сложные цели. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal называл три условия достижения мира в секторе Газа, одним из которых является «дерадикализация» всего палестинского общества, передает «Радиоточка НСН».

