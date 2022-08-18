СМИ назвали слабостью призывы ЕС запретить выдачу россиянам виз

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, который обсуждается странами ЕС, представляет собой позорную перспективу, сообщает The Wall Street Journal.

В ЕК заявили о невозможности запрета ЕС на визы для россиян

Это только обнажило слабость Европы. По данным издания, европейские лидеры не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок российских ресурсов, но при этом стремятся сохранить видимую эффективность санкций. Запрет на выдачу виз противоречит принципам свободы и толерантности Запада.

The Wall Street Journal также обвинила Европейский союз в «дешевых пиар-акциях против президента Путина».

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что закрытие границ Евросоюза для россиян станет грубейшим нарушением основополагающего принципа свободы передвижения. Она отметила, что этот принцип закреплен в международных правовых актах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыЕвросоюз
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