СМИ назвали слабостью призывы ЕС запретить выдачу россиянам виз

Это только обнажило слабость Европы. По данным издания, европейские лидеры не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок российских ресурсов, но при этом стремятся сохранить видимую эффективность санкций. Запрет на выдачу виз противоречит принципам свободы и толерантности Запада.

The Wall Street Journal также обвинила Европейский союз в «дешевых пиар-акциях против президента Путина».

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что закрытие границ Евросоюза для россиян станет грубейшим нарушением основополагающего принципа свободы передвижения. Она отметила, что этот принцип закреплен в международных правовых актах.

