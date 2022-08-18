СМИ назвали слабостью призывы ЕС запретить выдачу россиянам виз
Возможный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, который обсуждается странами ЕС, представляет собой позорную перспективу, сообщает The Wall Street Journal.
Это только обнажило слабость Европы. По данным издания, европейские лидеры не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок российских ресурсов, но при этом стремятся сохранить видимую эффективность санкций. Запрет на выдачу виз противоречит принципам свободы и толерантности Запада.
The Wall Street Journal также обвинила Европейский союз в «дешевых пиар-акциях против президента Путина».
Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что закрытие границ Евросоюза для россиян станет грубейшим нарушением основополагающего принципа свободы передвижения. Она отметила, что этот принцип закреплен в международных правовых актах.
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