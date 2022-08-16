Москалькова: закрытие границ ЕС для россиян станет грубейшим нарушением свободы передвижения
Закрытие границ Евросоюза для россиян станет грубейшим нарушением основополагающего принципа свободы передвижения. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя дискуссию европейских стран о закрытии въезда россиянам в ЕС.
Она отметила, что этот принцип закреплен в международных правовых актах. Москалькова назвала рассуждение на эту тему проявлением национализма.
Между тем, по ее словам, в Европарламенте есть «голос здравого разума», что оставляет надежду, что европейские власти уважают международное право и права человека.
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