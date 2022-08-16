Москалькова: закрытие границ ЕС для россиян станет грубейшим нарушением свободы передвижения

Она отметила, что этот принцип закреплен в международных правовых актах. Москалькова назвала рассуждение на эту тему проявлением национализма.

Между тем, по ее словам, в Европарламенте есть «голос здравого разума», что оставляет надежду, что европейские власти уважают международное право и права человека.

