Названы страны, которые могут признать российские COVID-сертификаты
Россия может договориться о взаимном признании COVID-сертификатов с Грецией и Италией, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Радио 1».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на такой шаг уже готова пойти Венгрия.
«Думаю, что ещё несколько стран рассматривают такую возможность. Не исключено, что это будут Греция, Италия», - добавил иммунолог.
По словам Крючкова, подавляющее большинство европейских стран не будут готова признать российские документы о вакцинации, но одобрение Европейского агентства российской вакцины может исправить ситуацию.
Всемирная организация здравоохранения решит вопрос о признании «Спутника V» в ближайшие несколько месяцев. Об этом ранее заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на портале Bell.Club Live.
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