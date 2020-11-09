СМИ назвали пандемию главной проблемой Байдена
Кризис на фоне пандемии коронавируса станет главной проблемой избранного президента США Джо Байдена. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
Эксперты считают, что Байден, несмотря на объявление своей приоритетной задачей борьбу с коронавирусом, «унаследует катастрофическую ситуацию». Население слабо доверяет советам медиков, а количество инфицированных с началом зимы будет только расти.
Собеседники издания добавили, что властям США придется потратить значительные ресурсы, чтобы вернуть доверие граждан. В последнее время они ощущают постоянное манипулирование из-за COVID-19.
США лидируют по числу заболевших коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 9,87 миллионов новых случаев заболевания.
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