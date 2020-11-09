СМИ назвали пандемию главной проблемой Байдена

Эксперты считают, что Байден, несмотря на объявление своей приоритетной задачей борьбу с коронавирусом, «унаследует катастрофическую ситуацию». Население слабо доверяет советам медиков, а количество инфицированных с началом зимы будет только расти.

Собеседники издания добавили, что властям США придется потратить значительные ресурсы, чтобы вернуть доверие граждан. В последнее время они ощущают постоянное манипулирование из-за COVID-19.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 9,87 миллионов новых случаев заболевания.

