Байден решил ввести масочный режим во всех штатах

Избранный президент США Джо Байден принял решение о введении всеобщего масочного режима. В ближайшие дни он позвонит губернаторам всех штатов, чтобы побудить их ввести обязательное ношение масок. Об этом пишет NBC News со ссылкой на старшего советника президента.

Он отметил, что в случае отказа от требований президента, Байден будет задействовать мэров городов и предложит им ввести мандаты на местном уровне.

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Кроме того, Байден собирается ввести требование носить маски в федеральных учреждениях. Экс-президент Дональд Трамп отказался от этой меры даже после того, как он сам и несколько человек из его администрации были диагностированы с COVID-19.

Советник президента добавил, что за требованиям ношения масок последует составление национального плана тестирования граждан США на COVID-19. В настоящее время из 50 штатов масочный режим введен только в 20.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 9,87 миллионов новых случаев заболевания.

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