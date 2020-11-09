Байден решил ввести масочный режим во всех штатах

Кроме того, Байден собирается ввести требование носить маски в федеральных учреждениях. Экс-президент Дональд Трамп отказался от этой меры даже после того, как он сам и несколько человек из его администрации были диагностированы с COVID-19.

Советник президента добавил, что за требованиям ношения масок последует составление национального плана тестирования граждан США на COVID-19. В настоящее время из 50 штатов масочный режим введен только в 20.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом. По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили 9,87 миллионов новых случаев заболевания.

