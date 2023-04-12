СМИ назвали имя владельца самой большой яхты в мире

Судно с названием Koru, купленные за 485 миллионов долларов, достигает длины в 127 метров. Сейчас она пришвартована у нидерландской верфи Oceano.

Отмечается, что строительство лодки началось пять лет назад, однако Безос получил ее только в этом месяце.

