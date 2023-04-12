СМИ назвали имя владельца самой большой яхты в мире

Яхта основателя Amazon Джеффа Безоса побила мировой рекорд и стала самым большой яхтой в мире. Об этом сообщает AD.

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Судно с названием Koru, купленные за 485 миллионов долларов, достигает длины в 127 метров. Сейчас она пришвартована у нидерландской верфи Oceano.

Отмечается, что строительство лодки началось пять лет назад, однако Безос получил ее только в этом месяце.

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ФОТО: Яхта экспедиции в рисунках члена РГО Ильи Хуторского. Фото Сергея Новикова.
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