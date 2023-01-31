Корабль Северного флота РФ спас француза с яхты в Атлантике

Боевые корабли Северного флота РФ в Атлантическом океане пришли на помощь гражданину Франции, чья яхта попала в аварийную ситуацию. Информацию об этом распространило Министерство обороны России.

Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» выполняет задачи дальнего похода в центральной части Атлантики. Сигнал SOS принял экипаж среднего танкера «Кама». Капитан судна принял решение отклониться от маршрута следования для спасения терпящего бедствие яхтсмена.

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На месте дисклокации аварийной яхты на неё с российского танкера высадилась досмотровая группа, которая подняла к себе одного человека с личными вещами и собакой. Как выяснилось, в беду попал гражданин Франции Лукас Монтеу, который совершал одиночное плавание.

Во время шторма на яхте сломался руль и началась течь. Мореплаватель доставлен в ближайший порт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за оказанную оперативно помощь походный штаб отряда кораблей СФ поблагодарил главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпасателиКораблиСеверный Флот
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