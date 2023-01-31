Корабль Северного флота РФ спас француза с яхты в Атлантике
Боевые корабли Северного флота РФ в Атлантическом океане пришли на помощь гражданину Франции, чья яхта попала в аварийную ситуацию. Информацию об этом распространило Министерство обороны России.
Отряд кораблей СФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» выполняет задачи дальнего похода в центральной части Атлантики. Сигнал SOS принял экипаж среднего танкера «Кама». Капитан судна принял решение отклониться от маршрута следования для спасения терпящего бедствие яхтсмена.
На месте дисклокации аварийной яхты на неё с российского танкера высадилась досмотровая группа, которая подняла к себе одного человека с личными вещами и собакой. Как выяснилось, в беду попал гражданин Франции Лукас Монтеу, который совершал одиночное плавание.
Во время шторма на яхте сломался руль и началась течь. Мореплаватель доставлен в ближайший порт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за оказанную оперативно помощь походный штаб отряда кораблей СФ поблагодарил главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- СМИ: ЧВК «Вагнер» разрабатывает «роевые дроны»
- OnlyFans восстановил работу в России
- Российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник
- СМИ: Польша не обсуждает передачу F-16 Украине
- Лукашенко «обменял» трактор на чучело льва
- Прокурор попросил заочно приговорить Невзорова к 9 годам колонии
- Корабль Северного флота РФ спас француза с яхты в Атлантике
- В Британии сочли поставку Украине истребителей нецелесообразной
- Путин поручил улучшить условия для экспорта продукции, созданной с ИИ
- ЦБ назвал дефицит кадров риском для роста экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru