Корабль Северного флота РФ спас француза с яхты в Атлантике

На месте дисклокации аварийной яхты на неё с российского танкера высадилась досмотровая группа, которая подняла к себе одного человека с личными вещами и собакой. Как выяснилось, в беду попал гражданин Франции Лукас Монтеу, который совершал одиночное плавание.

Во время шторма на яхте сломался руль и началась течь. Мореплаватель доставлен в ближайший порт. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за оказанную оперативно помощь походный штаб отряда кораблей СФ поблагодарил главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Николай Евменов.

