СМИ назвали Байдена «хрестоматийным фашистом»
Американский лидер Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов», сообщает The Washington Times.
Как пишет издание, демократы распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их покориться. Как напоминает издание, президент США недавно заявил, что более 300 миллиардов долларов студенческих долгов будут аннулированы. При этом, согласно Конституции США, глава государства, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер.
Как сообщил американский экономист Джеймс Фурман, который был главой Совета экономических консультантов при президенте Бараке Обаме, указ главы Соединенных Штатов Джо Байдена о возобновлении выплат по студенческим кредитам и предоставлении поблажек тем, кто имеет задолженность по оплате обучения, абсурден.
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