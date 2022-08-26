В США раскритиковали указ Байдена о студенческих кредитах
Указ главы Соединенных Штатов Джо Байдена о возобновлении выплат по студенческим кредитам и предоставлении поблажек тем, кто имеет задолженность по оплате обучения, абсурден, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского экономиста Джеймса Фурмана, который был главой Совета экономических консультантов при президенте Бараке Обаме.
«Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар – безрассудство», – заявил он.
Эксперт предрек серьезные последствия данного решения для экономики страны. Это может привести к повышению стоимости обучения, увеличению числа студенческих кредитов.
Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о решении простить бывшим и нынешним студентам США долги за обучение. Речь идет о заемщиках с низким и средним доходом до $125 тыс. в год. Им простят до $10 тыс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+43 919 / сут.
Умерли
384 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+30 775 / сут.
- В США раскритиковали указ Байдена о студенческих кредитах
- Кличко: В Киеве переименовано 95 улиц и площадей
- Автобус сбил четырех человек в Крыму
- СМИ: застрявшие в Египте российские туристы вылетели в Москву
- СМИ: в Чехии почти 50% украинских беженцев хотят отстаться в республике
- В Турции пострадали 28 человек при опрокидывании автобуса
- Двое американцев признались в краже дневника дочери Байдена
- В Москве обвиняемую в получении секретных данных россиянку объявили в розыск
- В Китае выступили против любых официальных связей США с Тайванем
- Не менее двух человек пострадали при столкновении катера и танкера в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru