В США раскритиковали указ Байдена о студенческих кредитах

Указ главы Соединенных Штатов Джо Байдена о возобновлении выплат по студенческим кредитам и предоставлении поблажек тем, кто имеет задолженность по оплате обучения, абсурден, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на американского экономиста Джеймса Фурмана, который был главой Совета экономических консультантов при президенте Бараке Обаме.

«Выливать примерно полтриллиона долларов бензина в уже полыхающий инфляционный пожар – безрассудство», – заявил он.

Эксперт предрек серьезные последствия данного решения для экономики страны. Это может привести к повышению стоимости обучения, увеличению числа студенческих кредитов.

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о решении простить бывшим и нынешним студентам США долги за обучение. Речь идет о заемщиках с низким и средним доходом до $125 тыс. в год. Им простят до $10 тыс.

