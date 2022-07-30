Опрос: Рейтинг Байдена достиг минимальных 38%

Эксперты в ходе исследования выяснили, что по состоянию на 29 июля работу Байдена одобряют лишь 38% американцев. При этом 59% респондентов выразили недовольство действиями президента. Остальные 3% участников исследования отказались отвечать на этот вопрос.

Рейтинг Байдена впервые упал ниже 40% и стал самым низким с января прошлого года, отметили в Gallup.

При этом Reuters со ссылкой на данные опроса сообщает, что деятельность американского президента одобряют лишь 36% американцев.

