Опрос: Рейтинг Байдена достиг минимальных 38%
Рейтинг президента США Джо Байдена достиг минимального показателя с момента инаугурации главы государства. Об этом сообщили в социологической службе Gallup.
Эксперты в ходе исследования выяснили, что по состоянию на 29 июля работу Байдена одобряют лишь 38% американцев. При этом 59% респондентов выразили недовольство действиями президента. Остальные 3% участников исследования отказались отвечать на этот вопрос.
Рейтинг Байдена впервые упал ниже 40% и стал самым низким с января прошлого года, отметили в Gallup.
При этом Reuters со ссылкой на данные опроса сообщает, что деятельность американского президента одобряют лишь 36% американцев.
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